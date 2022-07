Vídeo: Detento 'surta' e agride funcionário dentro de supermercado em Manaus

O detento conseguiu fugir, mas a agressão foi registrada na delegacia. Quem souber o paradeiro dele, pode entrar em contato com o 2° DIP por meio do telefone 3214-3654.

Em câmeras do circuito interno do estabelecimento, mostram o momento exato da agressão. Nas imagens, o homem caminha com uma embalagem de óleo e outra de margarina nas mãos, próximo a porta de saída.

Manaus/AM – Um detento do regime semiaberto “surtou” e atacou o funcionário de um supermercado localizado no bairro Educandos, na zona Sul.

