Vídeo: Com buzinaço, apoiadores de Bolsonaro finalizam motociata na Ponta Negra

No Dia do Trabalhador, o ato ocorreu em diversas capitais do Brasil. Vestidos de verde e amarelo e ao som de buzinas, os grupos exibiram faixa, cartazes e bandeiras.

Manaus/AM - Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Manaus finalizaram a motociata no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste da capital. O deputado federal capitão Alberto Neto e o Coronel Menezes também participaram da manifestação.

