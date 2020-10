Vídeo: Clientes saem aos tapas em inauguração do Baratão da Carne em Manaus

Manaus/AM - A inauguração do supermercado Baratão da Carne foi marcada por aglomeração e uma grande confusão entre clientes e funcionários nessa quinta-feira (1), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

No meio do tumulto, as pessoas foram aos tapas e até uma funcionária que tentou apaziguar a situação foi agredida e jogada no chão.

Clientes saem no tapa em inauguração do Baratão da Carne em Manaus pic.twitter.com/CtO3eeuebS — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) October 2, 2020

No vídeo é possível ver que os clientes brigam por produtos em promoção e avançam desesperados uns contras os outros. Na ocasião a mulher tenta contornar a situação, mas uma cliente avança contra ela e a arremessa no chão.

A colaboradora é amparada por um colega enquanto os seguranças são chamados. Ao fundo é possível ouvir os gritos das pessoas que aglomeradas incentivam a confusão.

Vale lembrar que nenhum órgão de fiscalização estava no local para acompanhar o cumprimento das normas sanitárias e o decreto do Governo.