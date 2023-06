Vídeo: Carro pega fogo no meio de avenida e desespera populares em Manaus

O veículo, que pertence a uma empresa, parou na pista e, em segundos, começou a pegar fogo. Uma nuvem de fumaça intensa encobriu o veículo populares começaram a correr com extintores para ajudar o motorista a apagar as chamas.

​Manaus/AM - Um carro pegou fogo no meio da avenida Autaz Mirim, nas proximidades da Feira do Produtor, na zona leste, na manhã desta sexta-feira (30).

