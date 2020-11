Vídeo: Caminhão quebra muro de universidade durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Um caminhão derrubou parte do muro do Centro Universitário Luterano de Manaus (ULBRA), que fica localizado no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Caminhão quebra muro de universidade durante acidente em Manaus pic.twitter.com/A5OPZLkutb — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 19, 2020

O acidente ocorreu por volta das 13h e segundo testemunhas, teria ocorrido durante uma manobra do caminhão na via. A parte traseira do veículo atingiu o muro que cerca a universidade, quebrando parte dele.

Não há informações de feridos no local.