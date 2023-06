Vídeo: Acidente com micro-ônibus amarelinho deixa dois mortos em Manaus

Acidente com micro-ônibus Amarelinho deixa dois mortos em Manaus pic.twitter.com/2NU5apkHHb — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 22, 2023

Manaus/AM - Dois adolescentes morreram nesta quarta-feira (21), durante um acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido Amarelinho, entre as ruas Baía de Marajó e Aramaçá, no bairro Novo Reino, Zona Leste de Manaus.

O vídeo mostra o momento em que a motocicleta, com três ocupantes, trafegava pela rua Aramaçá, e foi atingida pelo micro-ônibus no cruzamento com a rua Baía de Marajó.

Os ocupantes foram arremessados no muro de uma casa; dois adolescentes morreram na hora, e um terceiro foi levado em estado grave para um hospital.

O motorista do amarelinho fugiu sem prestar socorro e a polícia já está em posse das imagens.