Vice-prefeito Marcos Rotta é internado e passa por cirurgia em Manaus

Manaus/AM - O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, passou por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (30), no hospital Check Up. Ele deu entrada com leves dores causadas por um problema de hérnia, que já era acompanhado pela sua equipe médica.

Com o desconforto, a equipe médica do hospital optou pela cirurgia. Segundo a assessoria de Rotta, o quadro de saúde dele será divulgado assim que o boletim clinico for liberado.