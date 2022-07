Viatura da Rocam deixa feridos ao capotar em acidente durante perseguição em Manaus

As cinco vítimas, sendo os 3 policiais, o motorista e o pedestre, foram socorridos por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os criminosos conseguiram fugir.

Ao chegar no cruzamento, a viatura acabou atingindo um carro modelo Sedan, que estava sendo conduzido por um idoso de 61 anos. Com o impacto, o carro foi jogado contra o muro de uma casa e a viatura capotou. Durante o acidente, um pedestre de 63 anos ficou ferido.

De acordo com informações da polícia, o caso aconteceu quando a viatura com três policiais da Rocam estava perseguindo criminosos, que dirigiam um carro modelo Celta, de cor vermelha.

Manaus/AM - Uma viatura da Rocam capotou durante um acidente, nesta quinta-feira (14), e cinco pessoas ficaram feridas, após uma perseguição policial no cruzamento das ruas D8 e D11, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

