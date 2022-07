Viaduto do Manoa terá pista interditada neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - O viaduto do Manoa ficará com a pista interditada no sentido bairro-Centro, a partir das 18h desta sexta-feira (29), para que seja feito um trabalho de manutenção na faixa de ônibus no local. A interdição irá até a manhã de segunda-feira (1º).

Os veículos poderão acessar o viaduto usando apenas uma faixa de circulação de veículos, no sentido bairro-Centro.

As linhas de transporte público continuaram passando pela alça superior do viaduto apenas no sentido Centro/bairro.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes para orientar o trânsito no local.