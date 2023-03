Viaduto do Manoa passará por reforma em Manaus

Manaus/AM - O viaduto do Manoa passará por uma reforma no mês de abril, mais especificamente no feriado de Páscoa, segundo informou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nesta quinta-feira (2).

Os novos reparos serão feitos em torno de seis dias e para não comprometer o fluxo de veículos, as equipes vão iniciar as obras no feriado mais próximo e o complexo viário será interditado parcialmente.

Todo o processo será fiscalizado pela Seminf e pela Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (Caoc).