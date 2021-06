Viaduto do Manoa é liberado para tráfego de veículos em Manaus

Manaus/AM - Após a realização de testes com veículos do transporte coletivo para garantir a segurança da pista, o prefeito de Manaus liberou na noite desta segunda-feira (31), o tráfego no complexo viário Professora Isabel Victoria, situado no acesso ao conjunto Manoa, na avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona Norte.

Por determinação do prefeito David Almeida, a obra que custou R$ 48 milhões só foi entregue após a execução de todas as adequações apontadas por laudo técnico, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-AM), sem nenhum novo custo para os cofres públicos e com a fiscalização da Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (Caoc).

Dentre as exigências do laudo que foram atendidas, o consórcio alinhou as rampas de acesso dos dois lados do viaduto, com a correção de 9% de inclinação, a partir do eixo da pista, a contar da junta de dilatação do trecho onde termina o aterro e inicia a pista suspensa, sinalizações horizontais, verticais e a implantação dos delimitadores de pista em concreto armado, devolvendo a trafegabilidade total com a devida segurança para todos.

Trânsito

Depois de coordenar os testes de tráfego no viaduto, inclusive com ônibus articulados, um dos principais veículos a circular na área, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, disse que a entrega do complexo é mais uma etapa vencida pela administração.