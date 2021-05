Vestibular da UEA tem 48% de abstenção no primeiro dia de prova

Manaus/AM - O vestibular da UEA 2020, acesso 2021, registrou 12.885 abstenções no primeiro dia, o que representa 48% do total de candidatos. O exame foi aplicado na capital e interior do Amazonas, neste domingo (30).

O gabarito estará disponível na próxima terça-feira (01), no site da UEA. Devido à pandemia da Covid-19, neste ano foi obrigatório o uso de máscara. As provas foram realizadas em um número maior de escolas para garantir o distanciamento entre os candidatos, conforme orientação preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de combate à doença.

Vagas Vestibular

Os mais de 35 mil candidatos inscritos no Vestibular disputam 1.526 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para o interior. Além disso, são ofertadas 99 vagas para alunos indígenas e 153 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Neste ano, são disponibilizados 40 cursos regulares.

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 07 de julho de 2021, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.