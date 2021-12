Véspera do ano novo em Manaus terá reforço na fiscalização de trânsito

Manaus/AM - No último dia do ano, Manaus terá reforço na fiscalização de trânsito para ordenar o fluxo de veículos. Mais de 300 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reforçarão o efetivo. Além dos agentes que estarão orientando os condutores em locais estratégicos, haverá ainda postos para atender ocorrências e casos emergenciais. As ações “Travessia Segura” e “Calçada Livre” também serão colocadas em prática. O sistema de transporte coletivo funcionará normalmente com frota de dia útil e linhas operando até à meia-noite no Terminal da Matriz e demais terminais de integração de Manaus. Mesmo sem as grandes festas públicas tradicionais na área da Ponta Negra e na zona Leste da cidade, há previsão de grande fluxo de veículos e pessoas nas vias. Por isso, será essencial manter o efetivo operante e a postos para atender as demandas.

