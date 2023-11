Vereadores discutem solução para insegurança e tráfico de drogas no Centro de Manaus

Manaus/AM - O reordenamento e a revitalização do Centro Histórico de Manaus foram temas de discussão nesta quarta-feira (8), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O debate ocorreu durante Tribuna Popular com a presença do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag. A sessão plenária contou, também, com Reunião Extraordinária para votação de dois projetos em regime de urgência.

A Tribuna Popular foi de autoria do vereador Lissandro Breval (Avante). O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, fez uma explanação sobre a situação do Centro da cidade, apresentando questões sensíveis como a insegurança, tráfico de drogas, pessoas em situação de rua e a ocupação desordenada das calçadas.

Aos vereadores, ele apresentou possibilidades a curto, médio e longo prazo, tais como a construção de um albergue e a revitalização de prédios antigos para abrigar até 200 pessoas que moram nas ruas. Ele pediu o envolvimento de todas as esferas de poder para garantir melhorias no Centro de Manaus.

“Nós precisamos do apoio de todos, do prefeito de Manaus dizendo para a equipe fazer; precisamos do Governo do Estado para colocar em prática a questão do albergue; e os vereadores, para encontrarmos soluções para a questão dos dependentes químicos. Isso já resolveria 60%, 70% do problema, depois entramos com a pintura e as outras coisas”, disse Ralph.

O vereador Lissandro Breval ressaltou a necessidade de que soluções sejam encontradas para estimular o comércio.

“Eu tenho recebido muitas denúncias, verdadeiros apelos de socorro, porque muitos estão vendo seus negócios fecharem as portas, funcionários de 20, 30 anos sendo mandados embora. É preciso ouvir o comércio, esse conjunto que mais emprega e mais arrecada. É uma falta de infraestrutura, falta de iluminação e os prédios estão abandonados”, disse ele.