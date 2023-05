Vereadores cobram restrição de idade para show de MC Pipokinha em Manaus

"A segurança e o bem-estar dos participantes devem ser prioridades em qualquer evento. É preciso que as autoridades competentes estejam atentas e fiscalizem rigorosamente a realização do show da MC Pipokinha, e de qualquer outro evento, verificando se todas as medidas estão sendo tomadas para proteger os menores de idade", afirmou o vereador Alemão.

William Alemão sugeriu que a população se manifeste junto ao Juizado de Menores para garantir o cumprimento das regras e proibições que o estatuto da criança impõe. O parlamentar afirma que é fundamental cumprir a lei em vigor e garantir que as exigências sejam cumpridas para a realização do evento, pois dentro da legalidade não gera problemas.

Raiff Matos afirmou que vai acionar os órgãos de fiscalização e de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes para evitar que pessoas com idade abaixo de 18 anos possam assistir ao evento. “O show dessa cantora tem conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Com a presença inclusive de sexo explícito em muitas apresentações o que ultrapassa qualquer limite aceitável para menores de 18 anos”, afirmou.

Manaus/AM - Os vereadores Raiff Matos (DC) e William Alemão (Cidadania) cobraram, nesta semana, fiscalização quanto a classificação da faixa etária para o show privado de MC Pipokinha, que será realizado em Manaus no dia 30 de junho. Os parlamentares afirmam que não há divulgação de restrições que impeçam a entrada de menores de idade no show.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.