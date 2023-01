Vereador Kennedy culpa servidores pela proibição de animais nas dependências da CMM e Joana Darc rebate

“Nos finais de semana e durante a noite, por falha de alguns funcionários que deixavam as janelas abertas, alguns gatos entravam pelos basculantes e acabavam fazendo suas necessidades nas pias, nos vasos sanitários, lá no auditório, nas cadeiras, nas poltronas, causando alguns constrangimentos e prejuízos para a instituição […] Então, nada mudou. Todos os animais recebiam atenção e continuam recebendo atenção adequada”, garantiu Kennedy.

Por meio de vídeo publicado no Instagram, Kennedy explicou que a medida ocorreu após alguns gatos entrarem na CMM e fazerem necessidades fisiológicas pias e cadeiras, causando constrangimento e prejuízo, por conta de servidores que deixaram janelas abertas, que teriam permitido as supostas invasões dos animais.

