Veja quem pode participar do mutirão para emissão de documentos em Manaus

A Semana Nacional do Registro Civil é um esforço concentrado de vários órgãos, mais de 45 no estado, sob a coordenação da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM), para enfrentar e combater o sub-registro civil.

Diante disso, a organização do evento solicita que as pessoas que não pertençam a esses grupos, que procurem os órgãos responsáveis pela emissão desse tipo de documentação ou o PAC mais próximo de sua residência.

A Semana Nacional do Registro Civil, vai até sexta-feira (12), das 8h às 14h, no Centro Estadual de Convivência da Família Pe. Pedro Vignola, na Cidade Nova, Zona Norte.

