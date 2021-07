Veja locais de vacinação contra Covid para o público de 18 anos em Manaus

Quem for a um dos postos para receber a primeira dose, não deve esquecer de levar um documento de identidade original com foto, o CPF e o comprovante de residência (original e cópia). Quem tiver acesso à internet, também deve fazer previamente seu cadastro no site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), uma forma de reduzir o tempo de atendimento nos postos de atendimento. Para quem for receber a segunda dose, é obrigatória a apresentação do documento de identidade e CPF, além da carteira de vacinação.

Manaus/AM - O público de 18 anos começa a ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira (21), a partir das 9h, quando será retomada a aplicação de primeira dose em 12 pontos de atendimento, que funcionarão até as 16h e em mais outros três, que terão o funcionamento estendido até a meia-noite. Além de atender uma nova idade, a última prevista atualmente pelo Plano Nacional de Operacionalização, o município vai oferecer aos remanescentes das demais faixas etárias e também àqueles que já estão no prazo para o recebimento da segunda dose.

