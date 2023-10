Veja locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde de Manaus na próxima semana

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Norte está instalada na rua Dorgival Azarias de Albuquerque, no bairro Santa Etelvina, e tem previsão de permanecer no local até o dia 27.

Atualmente instalada na rua Riacho Fundo, próximo à escola municipal Antônia Medeiros da Silva, no bairro Tarumã-Açu, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher que atende a zona Oeste encerrará os atendimentos no local nesta sexta-feira, retomando o funcionamento na rua Beija-Flor Vermelho, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na segunda-feira. A estrutura permanecerá no local até o dia 20.

Com atendimento exclusivamente para o público feminino, as estruturas itinerantes funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Manaus/AM- As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, seguem atendendo a população feminina dos bairros Grande Vitória e Tarumã-Açu, até esta sexta-feira, 6. As estruturas gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) serão deslocadas e passarão a funcionar em novos locais, respectivamente nas zonas Oeste e Leste, a partir da segunda-feira, 9/10.

