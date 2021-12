Veículos pesados são fiscalizados durante operação para prevenir acidentes em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 136 abordagens a veículos pesados, três notificações e três remoções por irregularidades foram realizadas durante operação integrada “Carga Pesada” na avenida Rodrigo Otávio, no trecho ao lado da praça do Japiim, na zona Sul de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), somente na avenida passam por volta de 10 mil veículos entre 6h e 10h todos os dias. A ação teve o objetivo de verificar condições do carro, além da documentação, conforme normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de medidas para quem não segue a legislação.

“Mais uma vez estamos com essa operação para fiscalizar toda e qualquer irregularidade envolvendo veículos pesados para passar uma sensação de segurança e evitar que acidentes ocorram na cidade. Iremos proceder em todas as medidas, como autuações e medidas administrativas”, destacou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.