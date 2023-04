Veículos pesados passam por fiscalização em vias regulamentadas de Manaus

No período de 1º de janeiro a 24 de abril deste ano, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), autuou 145 condutores de veículos pesados que estavam transitando na faixa da esquerda em vias onde existe regulamentação de sinalização na faixa da direita. O reforço na fiscalização segue o planejamento da prefeitura, que tem monitorado o tráfego de veículos pesados nas vias regulamentadas, onde os veículos transitaram pela faixa esquerda.



As avenidas Max Teixeira, Rodrigo Otávio e Efigênio Salles são vias regulamentadas para veículos pesados transitarem na faixa da direita. Durante a operação, nesta segunda-feira, 24/4, 32 motoristas foram autuados por transitarem na faixa da esquerda.



"De acordo com a legislação de trânsito vigente, é obrigatório que os veículos pesados transitem pelo lado direito da via. Essa medida tem como objetivo garantir a segurança no tráfego e a fluidez do trânsito, permitindo que os demais veículos possam realizar ultrapassagens com maior facilidade e segurança. É fundamental que os motoristas de veículos pesados estejam cientes dessa obrigatoriedade e a respeitem, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado para todos os usuários da via”, informou Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito do IMMU.



As infrações registradas pela equipe de fiscalização do IMMU, referem-se ao descumprimento de condutores à sinalização instalada na via advertindo que veículos lentos devem sempre trafegar na faixa da direita. O descumprimento à sinalização é infração média, no valor R$ 130,16, com a inserção de 4 pontos na Carteira de Habilitação.