Veículos abandonados são retirados de vias e calçadas durante operação em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), retirou três carros abandonados em ruas, na manhã desta terça-feira, 19, no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul da capital, com a operação “Sucata”. A ação contou com apoio do Comando de Policiamento de Área (CPA).

Para o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, a operação visa trazer mais comodidade à população. “Esses carros que ficam abandonados nas vias em estado de sucata causam transtorno porque atrapalha o fluxo de veículos, alguns podem ser focos de doenças com acúmulo de lixo. Há casos também em que esses veículos abandonados são usados como ponto de venda de drogas. A população tem feito a denúncia e nós temos atendido essas solicitações”, afirmou.

O trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito em etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização dos carros abandonados, de acordo com a solicitação dos cidadãos, via telefone do Plantão do Trânsito, o 0800 092 1188.

Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Dias depois, voltam aos endereços e guincham os veículos, caso não tenham sido retirados.

Todos os veículos removidos são levados ao parqueamento terceirizado da Prefeitura de Manaus. O proprietário interessado em reaver o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção.