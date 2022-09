Vazamento em rede de distribuição de água deixa trânsito caótico em avenida de Manaus

A concessionária de água informou em nota que a previsão é que a manutenção da rede seja concluída no início da tarde de hoje e o trecho da via seja reasfaltado e liberado na sequência.

O vazamento surgiu logo no início da manhã e inundou parte da via. Uma equipe da Águas de Manaus está no local realizando uma obra emergencial de reparo e por conta disso, apenas uma faixa está liberada para tráfego de veículos.

Manaus/AM – O rompimento em uma rede de distribuição de água na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, está causando transtornos no trânsito na manhã de hoje (29) e muito desperdício.

