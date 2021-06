Vasco Vasques será ponto de vacinação a partir desta quarta em Manaus

Manaus/AM - A campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 segue nesta quarta-feira, 23/6, com um ponto a mais para o atendimento da população. Além dos seis pontos já em atividade, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona Centro-Sul, vai estar aberto das 9h às 16h, para receber os usuários. A unidade vai operar apenas como ponto para pedestres, enquanto o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, vai funcionar somente na modalidade drive-thru.

A medida, de acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, tem o objetivo de oferecer mais conforto à população que tem a zona Oeste como região de preferência para se vacinar. “A procura pelo sambódromo foi muito grande nesta terça-feira e, seguindo a orientação do prefeito David Almeida, solicitamos ao governo do Amazonas apoio para a utilização do Vasco Vasques, de forma a ampliar a capacidade de atendimento, centralizando no sambódromo a vacinação das pessoas que vão de carro, e no Vasco Vasques, a de pedestres”, explica a secretária.

O novo ponto terá 24 estações de trabalho, com capacidade para atender aproximadamente 3,3 mil pessoas no período de funcionamento. Nesta terça-feira, nos seis pontos de vacinação, incluindo o da Escola de Enfermagem, na zona Centro-Sul, que é exclusivo para a segunda dose de CoronaVac, foram aplicadas 14,5 mil doses de vacina.

Shádia ressalta que a coordenação da campanha precisou reduzir temporariamente o número de postos de vacinação por conta das especificidades da Pfizer, imunizante que está sendo utilizado no momento. “É um imunobiológico que requer ambientes mais controlados, onde seja possível manter a vacina nos limites adequados de temperatura, por isso, fechamos temporariamente os pontos da Unip, do Coema e do Sesc, onde o calor é mais intenso”.

Públicos

Serão atendidos nesta quarta-feira, 23, as pessoas de 34 anos ou mais, as gestantes e puérperas e os trabalhadores da Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento (com nomes incluídos nas listas oficiais encaminhadas à Semsa). Além disso, continuam a ser oferecidas às segundas doses de CoronaVac (apenas na Escola de Enfermagem) e as segundas doses de AstraZeneca, oferecidas nos demais pontos.

Na hora da vacinação é necessário apresentar documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). No caso dos militares, deve ser apresentada a identidade militar e o CPF. Para as gestantes, além de identidade e CPF, é exigido documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da estante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

Shádia Fraxe destaca a importância do cadastro no Imuniza Manaus, a fim de agilizar o atendimento. “O tempo na etapa de registro do usuário é bem menor se ele já fez o cadastro no Imuniza”, afirma. Para fazer o cadastro, basta acessar a plataforma por meio do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br, escolher a opção ‘Cadastro do Cidadão’ e fornecer os dados solicitados.

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Ponto apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções – “sambódromo” - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Somente drive-thru

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Ponto apenas para pedestres

Escola de Enfermagem, rua Teresina, 495, Adrianópolis

Ponto somente para a 2ª dose de CoronaVac (pedestre)

Público

Pessoas de 34 anos ou mais

Gestantes e Puérperas

Trabalhadores da Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento (com nomes na lista oficial enviada à Semsa)