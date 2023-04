Vários bairros de Manaus ficarão sem água na próxima terça

Manaus/AM - Vários bairros de Manaus devem ficar sem água na próxima, terça-feira (4), porque haverá uma manutenção no Complexo de Produção da Ponta do Ismael, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Em nota, a Amazonas Energia explicou, neste sábado (1º), que irá desligar a linha de transmissão que atende o complexo das 6h30 às 12h30. Mesmo com a interrupção, a concessionário assegura que nenhum bairro ficará sem fornecimento de energia.

Confira a lista completa dos bairros que devem sofrer com oscilações de água na terça-feira:

Alvorada, Cidade Nova, Redenção, Lírio Do Vale, Novo Israel, Monte Das Oliveiras, Terra Nova – Lot. Rio Piorini, Bairro Da Paz, Terra Nova III, Colônia Santo Antônio, Mundo Novo – Flores, Terra Nova II, Tarumã-Açu – União Da Vitoria, Col. Sto. Antônio- Jose Bonifácio, Monte Pascoal, Cidade Nova (Cj. Cidade Nova), Cidade Nova (Riacho Doce III), Planalto (Campos Elíseos), Alvorada (Cj. Ajuricaba), Redenção – Cj Hileia I, Compensa (Vila Marinho), Sta. Etelvina – L Vitoria Regia, Sta. Etelvina – L Vitoria Regia, Monte Sinai, Cidade Nova (Cj. Fcª Mendes), Terra Nova, Planalto – Cj Jardim Versalles, Cidade Nova (Cj. Galileia), Cidade Nova (Riacho Doce), Cidade Nova – Campo Dourado II, Cidade Nova (Campo Dourado), Cidade Nova – Riacho Doce II, Nova Cidade – Com. Raio Do Sol, Cidade Nova (Omar Aziz), Cid. Nova – Cj Ozias Monteiro, Planalto – Cj Belvedere, Cidade Nova- Lot. Vale Do Sinai, Bairro Da Paz (Santos Dumont), M. Das Oliveiras – Luiz Otavio, Nossa Senhora Da Conceição, Novo Israel – Lot Sta Marta, Sta Etelvina – Lot. Sta. Tereza, Lírio Do Vale (A. Montenegro), Cidade Nova – Vale Do Sinai, Planalto – Cj Vista Bela, Cidade Nova (Eduardo Braga), Cidade Nova (Eduardo Braga), Sta. Etelvina – Lot J Fortaleza, Novo Israel – Com. Celebridade, Cidade Nova (Cj. Carlos Braga), Nova Esperança (M. Nogueira), Cidade Nova (Cj. Villa Real), Sta Etelvina – Lot Agnus Dey, Pq Sta Etelvina – Sta. Etelvina, Sta. Etelvina – Vista Alegre, Cond Smile Village Cidade Nova, Novo Israel – Lot. São Luiz, Lago Azul – Comunidade Nobre, Compensa (Cj. Pq. Aruanã), Colônia Terra Nova, Bairro Da Paz – Res Vitalli, C. Nova (Cj. C. Nova Núcleo 01), Alvorada (Álvaro Neves), Tarumã – Alphaville Manaus III, Alvorada I – Cj. Flores II, Planalto – Cj Flamanal, Sta. Etelvina-Jardim Vera Cruz, Compensa (Cj. Ipase), Cidade Nova – Vila Palete, C. Nova (Cond. Villa Cidades), Cond. Jardim De Flores – Flores, Cidade Nova – Cj Mundo Novo, Planalto, Lírio Do Vale – Cond. Lyon, Sta. Etelvina – Res Deus E Fiel, Cj Boas Novas – Cidade Nova, Cj. Manôa – Cidade Nova, Nsa. Do P Socorro Cid. Nova II, Cidade Nova – Com. Mundo Novo, Cj. Ribeiro Junior – C. Nova, Compensa (Cj. Da Asa), Redenção – Cj. Hileia II, Nova Cidade- Cj Cidadão I, Monte Sinai – Cidade Nova, Nova Cidade – Cj Galileia, Oswaldo Frota, Alvorada II, Cj. Osvaldo Frota II – Cid. Nova, Alvorada 3, Nova Cidade – Cj R Junior, Nova Cidade – Cj R S Pinto II, Com. Bom Jesus-Cidade Nova, Nova Cidade – M. Das Oliveiras, Alvorada – Lt Promorar, Cidade Nova I, Cidade Nova I – Flores, Cj. Sergio Pessoa Neto – Cid.Nova, Lot. Rio Piorini II, Cj Osvaldo Frota II, Cj. Renato S. Pinto – Cid. Nova, Conj. Res Flores I Alvorada.