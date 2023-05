Vagas em estacionamento de shopping são fiscalizadas em Manaus

Manaus/AM - Promover segurança viária e uma sociedade mais inclusiva e justa foram os objetivos da Prefeitura de Manaus ao realizar uma operação para combater os estacionamentos irregulares nas vias da cidade e garantir a reserva de vagas adequadas para idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs) em um shopping center, localizado na zona Oeste da cidade. A iniciativa, que aconteceu na tarde desta segunda-feira, (15), contou com uma força-tarefa de agentes de trânsito e fiscalização rigorosa do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), notificou cerca de 40 veículos e removeu outros três ao parqueamento.

Cerca de 15 agentes de trânsito do IMMU, que atuam na zona Oeste da cidade, percorreram os principais corredores viários daquela área, como também o estacionamento de um grande shopping center para verificar se as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiências estão sendo preservadas e utilizadas por quem realmente necessita.

Diariamente, o IMMU realiza rondas constantes para identificar e autuar os infratores. Além disso, campanhas educativas são promovidas para conscientizar a população sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e utilizar estacionamentos legalizados.

Nos shoppings center, a reserva de vagas para idosos é realizada constantemente. De acordo com as normas estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os estabelecimentos comerciais devem destinar 5% das vagas para idosos e PCDs, próximas às entradas principais e devidamente sinalizadas.

A prática dos estacionamentos irregulares não apenas prejudica o fluxo de veículos, mas também representa um risco à segurança dos pedestres. Além disso, a reserva de vagas exclusivas para idosos nos shoppings centers tem promovido a inclusão e a acessibilidade, permitindo que essa parcela da sociedade participe plenamente das atividades comerciais e de lazer.