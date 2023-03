Vagas de empregos são oferecidas para vítimas de deslizamento no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 30 vagas de empregos foram ofertadas para as vítimas do deslizamento de terra no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Os moradores receberam uma visita técnica da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), nesta segunda-feira (20), no residencial São José.

De acordo com a diretoria do Sine Manaus, as vagas que serão preenchidas terão encaminhamento imediato dos 30 beneficiados. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) vai disponibilizar um micro-ônibus para que os moradores possam chegar até o posto do shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Leste.

“Visitamos as famílias que sofreram com o deslizamento de terra no Jorge Teixeira, a fim de levar oportunidades de emprego por meio do Sine Manaus. Amanhã, em parceria com a Semasc, iremos receber mais de 30 pessoas no posto do Shopping Phelippe Daou para que sejam feitos os cadastros e encaminhamentos para vagas de emprego”, frisou o diretor do Sine Manaus, Fábio Araújo.

Para o morador que foi vítima do deslizamento, Carlos Salazar, as vagas de emprego vão contribuir para o sustento da sua família.

“Sou grandemente agradecido por essa oportunidade que vai ajudar muito a mim e minha família, porque agora vou poder sustentar eles. É complicado achar emprego, ainda mais quando se perde tudo, mas a secretaria está fazendo um excelente trabalho por nós”, declara Carlos.

A ação, que integra as secretarias, visa oportunizar um recomeço para as famílias que foram vítimas do deslizamento no domingo (12), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.