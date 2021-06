Vacinado, comerciante de Manaus agradece aos cientistas e profissionais de saúde

Manaus/AM - O comerciante Timóteo Miranda, de 45 anos, agradeceu aos cientistas e profissionais da saúde após ele e a esposa, Raimunda Campos, 41, receberem a vacina contra Covid-19 neste fim de semana, em Manaus, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA). Ele tomou no sábado (12) e ela neste domingo (13).



Morando numa casa com a esposa e cinco filhos, o comerciante relatou que durante a pandemia eles sempre seguiram as orientações dos especialistas: uso de máscara e distanciamento social. "Foi o que nos livrou e livrou nossa família, de todas as duas ondas. A gente via na TV e ficava aterrorizado, vimos nossos amigos e vizinhos falecerem. Resolvemos tomar todos os cuidados impostos pelo Ministério da Saúde", disse Timóteo.



Morador do bairro N. S. de Fátima 2, Cidade Nova, zona norte, o comerciante agradeceu a Deus pela vida dos cientistas e profissionais de saúde que proporcionaram o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus.



"O sentimento é de gratidão aos cientistas e a todos que participaram dessa grande construção. Agradecer a Deus pela vida desses homens e mulheres que se empenharam, apesar de todos os obstáculos, para essa vacina chegar até nós", finalizou o comerciante.