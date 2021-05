Vacinação em grávidas e puérperas segue em Manaus com vacina da Pfizer

Manaus/AM - Após a Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) recomendar que estados e municípios suspendam imediatamente a vacinação de grávidas com doses da AstraZeneca, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus, informou que vai continuar variando esse grupo por conta de usar doses da Pfizer nas gestantes ou puérperas.

Pelo menos 16 estados suspenderam a vacinação em gestantes e puérperas.

Ao Portal do Holanda, a Semsa informou que vai continuar vacinando as grávidas normalmente. “É uma determinação do Ministério da Saúde, e a Semsa Manaus apenas segue o que orientam. Não é escolha do município. As doses, quando são enviadas, são acompanhadas de Nota Técnica ou Nota Informativa, com as orientações”, informou assessoria do órgão municipal.

Além de Manaus, cidades de outros estados também continuam com o plano definido inicialmente, como Alagoas, Ceará e Rondônia, por estes não utilizarem AstraZeneca nas grávidas e puérperas, mas sim, doses da Pfizer.

Nessa segunda-feira (10), a Anvisa recomendou a suspensão imediata da aplicação da vacina contra Covid da Astrazeneca em grávidas. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a CoronaVac e a vacina da Pfizer.