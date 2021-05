Vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades começa segunda em Manaus

Manaus/AM - Gestantes e em fase de puerpério (até 45 dias após o parto) com idade acima de 18 anos, com comorbidades, serão vacinadas a partir de segunda-feira (10), no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, zona Norte de Manaus, ponto exclusivo para este grupo prioritário.

Após a suspensão da primeira dose da vacina por falta de imunizantes, Manaus vai retomar a vacinação contra a doença a partir deste sábado (08), conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A vacinação das grávidas e puérperas maiores de 18 anos e com comorbidades só ocorrerá se a usuária estiver cadastrada e agendada na plataforma “Imuniza Manaus” (http://imuniza.manaus.am.gov.br/). Além disso, a mulher deve apresentar no posto de vacinação o documento de identificação (original) com foto e CPF, a caderneta de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico que ateste a gravidez. No caso das puérperas é preciso levar a declaração de nascimento ou certidão de nascimento da criança.