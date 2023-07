Vacinação contra raiva animal é intensificada em Manaus

A vacinação será feita casa a casa com o objetivo de reforçar a cobertura vacinal nessas áreas, que possuem características rurais, o que as torna mais vulneráveis à circulação e transmissão do vírus rábico em animais e seres humanos.

A programação se estenderá até o dia 25 de agosto, e também contemplará as comunidades Chico Mendes, Brasileiro e Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira.

