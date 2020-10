Vacinação contra poliomielite e outras doenças continua em postos de Manaus

Os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias que não puderam comparecer a um dos 335 postos de vacinação durante o Dia “D” de mobilização da Campanha Nacional contra Poliomielite e de Multivacinação, no último sábado (17) têm até o dia 30 deste mês para irem a uma das 168 salas de vacinação fixas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atualizar o cartão de vacinação e prevenir contra diversas doenças. A lista com o endereço das salas de vacina pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br)

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, o Programa Nacional de Imunização (PNI) disponibiliza 18 vacinas para crianças e adolescentes. Na campanha contra poliomielite, todas as crianças na faixa etária de um a quatro anos devem receber uma dose da Vacina Oral contra Poliomielite (VOP). Para crianças de dois meses até 11 meses e 29 dias, os profissionais de saúde irão avaliar o cartão de vacina e verificar a necessidade de doses da Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP), seguindo o preconizado no Calendário Nacional de Vacinação.

Já a campanha de multivacinação tem como público atender crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, reforçando a oferta de vacinas como a Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Varicela; Vacina HPV; Influenza (gripe); Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre amarela.

Dia D

Com 900 profissionais de saúde atuando em 335 postos de vacinação, a Prefeitura de Manaus promoveu neste sábado o Dia “D” de mobilização da Campanha Nacional contra Poliomielite e de Multivacinação. A ação aconteceu no horário das 8h às 17h.