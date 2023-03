Vacinação contra Covid está disponível em 9 pontos neste sábado; veja endereços

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 pode ser obtida pela população em 9 unidades de saúde neste sábado (25), no horário das 8h às 12h. Para receber a vacina, basta se dirigir até o ponto de vacinação mais próximo, portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

