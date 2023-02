Vacinação contra Covid começa hoje em shopping de Manaus

O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Para aqueles com o esquema atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

Manaus/AM - A campanha vacinação contra Covid-19 começa nesta sexta-feira (10) e vai até domingo (12) no Sumaúma Park Shopping, na zona norte de Manaus, para quem tem 18 anos ou mais. Apenas no sábado (11), a vacinação estará disponível nas policlínicas Codajás e Governador Gilberto Mestrinho, ambas na zona sul.

