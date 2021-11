Vacinação contra Covid-19 terá novos shoppings como pontos de atendimento em Manaus

Manaus/AM - A campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 terá mais dois centros comerciais entre os pontos de atendimento à população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o ponto do Shopping Via Norte deve abrir no próximo sábado (13), funcionando sempre de quinta a domingo, das 11h às 20h. Já o Millennium Shopping começa a operar na próxima terça-feira (16), permanecendo aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Os dias e períodos de atendimento diferenciados foram definidos de acordo com o movimento do público e o horário de funcionamento de cada shopping.

Até o momento, Manaus tem 68,9% da população vacinável (acima de 18 anos) com o esquema vacinal completo, o que corresponde a 1.230.937 de pessoas e 91 % (1,62 milhão) com pelo menos uma dose e com dose única. O número total de doses, entre primeira, segunda e dose de reforço, aplicadas desde janeiro, na capital, é de 2.933.609.