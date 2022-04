Vacinação contra Covid-19 terá mais de 40 pontos nesta semana em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 terá cerca de 49 pontos de atendimento durante esta semana estrategicamente localizados em todas as zonas geográficas de Manaus.

Do total de locais de vacinação, quatro serão exclusivos para o atendimento das crianças de 5 a 11 anos: shopping Via Norte, na zona Norte; Studio 5 Centro de Convenções, zona Sul; Cidade da Criança, zona Centro-Sul; e Sesi Clube do Trabalhador, na zona Leste. Além desses, o Centro de Convenções, o “sambódromo”, na zona Centro-Oeste, segue atendendo crianças e o público a partir dos 12 anos de idade. Com exceção do shopping Via Norte, que funciona das 10h às 16h, os demais pontos de vacinação atenderão das 9h às 16h.

A proteção contra a Covid-19 também será disponibilizada em 45 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 16h. Os endereços e os imunizantes ofertados em cada estabelecimento de saúde podem ser conferidos por meio do link (https://bit.ly/localvacinacovid19) e nas redes sociais da Semsa.

Intervalos

Seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a Semsa informa que as crianças e os adolescentes não estão no grupo de pessoas que precisam da dose de reforço. A ressalva são os adolescentes imunossuprimidos, que devem receber a terceira dose do imunizante no intervalo de dois meses após a segunda dose.

O PNI também orienta que idosos a partir dos 70 anos e adultos imunossuprimidos que já tomaram a terceira dose, após quatro meses já podem receber a quarta dose da vacina.