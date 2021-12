Vacinação contra Covid-19 é suspensa no Natal em Manaus

Manaus/AM - Os pontos de vacinação contra a Covid-19 não funcionarão durante o fim de semana natalino em Manaus. A imunização ficará suspensa nesta sexta-feira (24), sábado (25) – véspera e dia de Natal – e 26 (domingo) . A campanha de vacinação será retomada a partir de segunda-feira (27) em postos espalhados em todas as zonas da cidade. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário ter a partir de 12 anos e apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS), além do CPF. No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde, cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

