Vacinação contra Covid-19 acontece em 12 postos neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus abrirá 12 pontos de imunização, neste sábado (13), para que a população manauara possa atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem mobilizado suas equipes também aos sábados para proporcionar horários alternativos ao público que não tem tempo nos dias úteis da semana.

Os usuários que possuem dúvidas sobre a sua situação vacinal contra a Covid-19 podem consultar a plataforma Imuniza Manaus: imuniza.manaus.am.gov.br, que disponibiliza todos os detalhes sobre as vacinas aplicadas na capital, com acesso individual por meio do CPF.

Unidades

Neste sábado (13), dois pontos irão funcionar com horário diferenciado: a USF Leonor Brilhante (avenida Autaz Mirim, s/nº, bairro Tancredo Neves, zona Leste), que irá ofertar a vacina contra a Covid-19 das 8h às 12h, e o Studio 5 (avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial), das 9h às 16h. A Semsa orienta que os usuários apresentem documento de identidade com foto e o cartão de vacina.

Outras dez unidades abrem às 8h e terão o atendimento estendido até as 16h, como estratégia da Semsa para ampliar a cobertura vacinal contra a doença na cidade. São elas:

– Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul;

– UBS Áugias Gadelha – Rua 15, Cidade Nova I;

– UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3 – Cidade Nova;

– UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina;

– USF Doutor Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, Flores;

– UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, Morro da Liberdade;

– USF Alfredo Campos- Alameda Cosme Ferreira, Zumbi;

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, São José Operário;

– UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória;

– UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, Compensa 1.

A lista com os endereços, horários e vacinas disponíveis também pode ser acessada no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. A população também pode tirar dúvidas nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.