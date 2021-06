Vacinação causa retenção no entorno da Arena e IMMU sugere vias alternativas

A média do tempo de espera para a imunização é de 2 a 3 horas para Drive thru.

Diante do problema, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) solicitou as redes sociais, que motoristas que não irão participar da vacinação, busquem rotas alternativas aos que tem como destino a Zona Norte.

As principais vias afetadas foram a avenida Constantino Nery e Djalma Batista, no sentido bairro, que já tem grande fluxo todos os dias, mas que intensificou com a procura pela imunização.

Manaus/AM - O 'viradão de vacinação' para pessoas com 28 anos teve início as 18 horas desta terça-feira (29), e o trânsito acabou sofrendo retenção nas vias próximas ao complexo onde se encontram a Arena da Amazônia, o Centro de Convenções Vasco Vasques e o Sambódromo.

