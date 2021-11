Vacina Premiada: Confira resultado do sorteio para Buteco do Gusttavo Lima em Manaus

Manaus/AM - O Amazonas divulgou o resultado do sorteio de ingressos para o show do cantor Gusttavo Lima. A campanha Vacina Premiada sorteou 500 ingressos para o Buteco, que acontece no dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. As inscrições estavam abertas desde o dia 19 e mais de 96 mil pessoas se inscreveram para concorrer.

A retirada dos ingressos será no dia 1º de dezembro, na Loja Opa Ingressos, no Millennium Shopping, na avenida Djalma Batista. Os sorteados poderão retirar os bilhetes das 9h às 20h30.

Evento disponível – O site da campanha Vacina Premiada também começou a receber, nesta segunda-feira (29), inscrições a Corrida dos Imunizados, que acontece no dia 8 de dezembro, com largada e chegada no podium da Arena da Amazônia. As inscrições seguem até o dia 4.