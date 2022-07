Vacina contra Covid-19 está disponível em 11 postos hoje em Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (23), estão disponíveis 11 locais de atendimento para a vacinação contra a Covid-19, aberta ao público em geral a partir de 3 anos de idade, em Manaus. Os pontos de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofertam primeira, segunda, terceira e quarta doses, respeitando os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina. Em caso de dúvida se está dentro do intervalo para as doses de reforço, a Semsa disponibiliza aos cidadãos a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), que reúne todos os dados sobre a campanha e disponibiliza a consulta individual.

Todos os endereços, horários e vacinas disponíveis podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou no link bit.ly/localvacinacovid19. As informações também são publicadas nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Veja os pontos de vacinação de sábado, 23/7:

9h às 16h

Studio 5 (praça de alimentação) – Avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial

8h às 12h

Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

UBS Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I;

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina;

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I