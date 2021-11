V Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins começa nesta quarta

Manaus/AM - Começa nesta quarta-feira (10), a partir das 17h, a V Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins. O evento, o principal do setor primário no Amazonas, tem confirmadas as participações de quase 100 expositores e irá movimentar R$ 50 milhões em novos negócios, representando a retomada do setor, um dos mais importantes da economia amazonense.

Paralelamente as exposições e mostras de animais, a feira, que tem entrada gratuita e acontece no campus da instituição no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus, até o próximo domingo (14), tem uma vasta programação acadêmica, técnica e cultural para criadores, profissionais da área, novos empreendedores e toda a sociedade.

No primeiro dia, além da abertura oficial dos estandes de vendas, exposições, praças de alimentação e serviços, acontece ainda a cavalgada e os shows musicais de Jyou Guerra e da banda Ostentação do Forró, a partir das 20h, e minicursos e palestras como “Produção de geleia e doce de frutas”, “Direito aplicado ao Agronegócio”, “Avicultura” e “Aspectos da comercialização de pescado em feiras livres”.

No total, desde a produção de cerveja artesanal até a produção de iogurte do tipo sundae, são 35 cursos, palestras e oficinas ministradas por professores da própria universidade e profissionais de órgãos como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que serão realizadas nos laboratórios e salas da instituição e com inscrições abertas no site www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/.

O desenvolvimento sustentável do agronegócio no Amazonas e na Amazônia também será tema de debates e palestras com especialistas.

“Um dos diferenciais da feira é ser realizada por uma instituição de ensino e pesquisa, que tem entre seus pilares a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente em todas suas ações e não poderia ser diferente neste evento, pois não se trata apenas de uma questão comercial, mas também na busca de soluções que respeitem o ecossistema único em que estamos”, destacou o empresário e idealizador do evento, Nilton Lins Júnior.

Concursos e leilões

Outra novidade que será lançada durante a Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins é a realização (no dia 12, às 15h) do primeiro concurso de Doce de Leite, voltado para produtores rurais e também para empreendedores de todo o estado.

Na mesma data e horário acontece o III Concurso de Queijo Coalho e durante todos os dias do evento será realizado ainda o Concurso Leiteiro, que em sua quinta edição irá premiar os criadores amazonenses dos animais que apresentarem a melhor produção durante o evento. A ordenha será realizada duas vezes ao dia e vencerá aquele que apresentar os melhores resultados.

Nos dias 12 e 13, acontecem ainda os leilões de animais selecionados destinados a melhoria e aperfeiçoamento genético dos produtores locais.

Para os esportistas e admiradores das competições, no sábado e domingo (dias 13 e 14 respectivamente) serão realizadas as provas dos Três Tambores e de hipismo.

“Após o hiato em 2020 por conta da pandemia, a feira está de volta com força total e irá funcionar de 17h até meia noite, em um espaço aberto e amplo para negócios e para a família, com estacionamento, segurança e respeitando os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e combate a Covid-19”, destacou a Pró-reitora de extensão e coordenadora-geral do evento, Janaína Braga.

Sobre as normas de prevenção a pandemia, os visitantes da feira terão que apresentar a carteira de vacinação atualizada na entrada, além de respeitar o distanciamento e o uso obrigatório de máscaras. Totens com álcool em gel também estarão disponíveis em todo o espaço.

Shows musicais

Além dos shows de Jyou Guerra e Ostentação do Forró no primeiro dia, a feira também tem confirmadas as apresentações da banda Frutos do Pagode e Uendel Pinheiro na quinta-feira, dia 11, e dos cantores Douglas Santiago, Júnior Garcia e Daniel Trindade na sexta-feira (12).

No final de semana será a vez de Kaio Ribeiro, Guto Lima e a banda Gang do Forró, no sábado (13) e de Kadu Almeida, Grupo Estrelas e Trio Du Vale na festa de encerramento no domingo (14).

Todos os shows acontecem a partir das 19h e serão fiscalizados o cumprimento das normas de segurança, como o uso de máscaras.