Universidade Nilton Lins auxilia classificados no Bolsa Universidade

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus anunciou que nesta segunda-feira (14), começou a receber os documentos dos candidatos classificados no Programa Bolsa Universidade (PBU). Em virtude da pandemia, a entrega será feita de forma on-line, no endereço: http://bolsa.manaus.am.gov.br/. E para ajudar aos novos contemplados, a Universidade Nilton Lins está disponibilizando suporte para todos, mesmo aqueles que não irão fazer parte da instituição.

Documentação - O upload dos documentos é realizado por meio do Portal do Candidato, que pode ser acessado na página oficial do processo seletivo, na área “Acompanhe sua Inscrição”. Os classificados deverão enviar a documentação especificada no edital, até às 17h, da próxima sexta-feira, (18), para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição e garantir o benefício da bolsa.

Confira a lista de documentos acessando o link: http://bolsa.manaus.am.gov.br/. Ou confira abaixo;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CANDIDATO E MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA

DOCUMENTOS PESSOAIS

(De cada morador da mesma residência)

CÓPIA:

- CPF;

- RG;

Para menores de idade, apresentar cópia da Certidão de Nascimento.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (Somente UMA CÓPIA)

CÓPIA de UM dos seguintes documentos, contendo endereço igual ao informado no sistema:

- Conta de água, energia, telefone ou fatura de cartão de crédito (válido somente dos três últimos meses); ou - Contrato de aluguel.

Na ausência dos documentos citados, apresentar Declaração de Vida e Residência.

CARTEIRA DE TRABALHO

(De cada morador da mesma residência) Inclusive dos maiores de idade sem vínculo empregatício

CÓPIAS das seguintes páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS):

- Página que contém a foto;

- Página de identificação (verso da foto);

- Última página assinada de “Contrato de Trabalho” (termo consta no cabeçalho da página) e a página seguinte em branco;

Ou Declaração do CAGED (emitido pelo Ministério do Trabalho).

COMPROVANTE DE RENDA

(De cada morador da mesma residência que possua renda)

Deverá ser entregue CÓPIA, conforme atividade exercida, especificada no item 3.12.1.

OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SOMENTE PARA O CANDIDATO

COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE

CÓPIA do Diploma ou do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

- Para os que estão cursando o 3º ano do ensino médio, apresentar via original da Declaração de Concluinte (com data de validade de até 60 dias da emissão);

- Para estudantes que já estão cursando o Ensino Superior (NÃO INGRESSANTES), é necessária a apresentação de Declaração da IES informando os períodos cursados e os períodos a cursar.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ORIGINAL E CÓPIA de Laudo Médico, com o CID (Código Internacional da Doença), emitido por Médico Especialista com o CRM –, e em conformidade com o disposto no item 3.10.8.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (Emitido via sistema)

Deve ser emitido, impresso e assinado no ato da inscrição, disponível no Portal do Candidato, com as informações do candidato e grupo familiar.

DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR (Emitida via sistema)

Deve ser emitida, impressa e assinada no ato da inscrição, disponível no Portal do Candidato, com a informação de renda de todos os residentes no mesmo domicílio.

