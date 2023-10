Unidades Móveis de Saúde da Mulher atenderão até sexta em Manaus; saiba quais

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher vão atender até sexta-feira (20), as moradoras das comunidades Nova Floresta, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, e no Parque Riachuelo, no Tarumã, zona Oeste. As estruturas serão reposicionadas e voltarão a funcionar em novos locais em suas respectivas zonas de atuação, a partir da próxima quarta-feira (25).

A estrutura itinerante que atende a zona Norte vai continuar ofertando serviços às moradoras do bairro Santa Etelvina na próxima semana, também a partir da quarta-feira. Não haverá atendimento nas três unidades de atenção à saúde da mulher na segunda e terça-feira, 23 e 24, em razão das comemorações pelos 354 anos de Manaus.

A estrutura móvel da zona Oeste vai atender, até esta sexta-feira, às usuárias da comunidade Parque Riachuelo, localizada na rua Beija-Flor Vermelho, no bairro Tarumã. Após o deslocamento, a unidade voltará às atividades no dia 25, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Santo Antônio.

Na zona Leste, os atendimentos da unidade itinerante voltada à saúde da mulher acontecem, até sexta, na comunidade Nova Floresta, posicionada próximo da escola municipal Divino Pimenta Faleiros, na avenida Topázio, bairro Jorge Teixeira. O conjunto móvel será reposicionado na mesma comunidade, agora na rua Ágatas, bairro Tancredo Neves, onde começa a funcionar na próxima quarta-feira.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Norte, por sua vez, segue posicionada na rua Dorgival Azarias de Albuquerque, no bairro Santa Etelvina. A estrutura tem previsão de permanecer no local até a sexta-feira, 27/10.

Serviços e procedimentos

Inauguradas no final de julho, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher ofertam serviços e procedimentos de saúde em bairros e comunidades das zonas Leste, Norte e Oeste, exclusivamente para a população feminina. Os atendimentos ocorrem sempre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h.

A carteira de serviços das estruturas inclui consultas médicas e de enfermagem, incluindo acompanhamento pré-natal, coleta do exame preventivo, mamografia, exames diversos de ultrassonografia e dispensação de medicamentos, entre outros.

Em pouco menos de três meses de funcionamento, dos dias 25/7 (Norte) e 26/7 (Leste e Oeste) até a quarta-feira, 18/10, as três unidades somam 27.131 procedimentos realizados, dentre eles 2.158 mamografias; 2.694 coletas de exame preventivo; 9.358 exames de ultrassonografia, dos quais 1.436 da mama; e 10.028 consultas, sendo 6.225 médicas e 3.803 de enfermagem.

As estruturas itinerantes integram a estratégia da Semsa Manaus para o fortalecimento das ações de prevenção e promoção da saúde dirigidas ao público feminino, com ênfase no pré-natal e no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do útero, e para a ampliação da cobertura da atenção básica, facilitando o acesso à saúde entre moradoras de áreas mais carentes desses serviços.