Unidades da Defensoria no Shopping Cidade Leste retomam atendimento em Manaus; confira

Manaus/AM - O retorno do atendimento presencial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no shopping Cidade Leste será no dia 13 de fevereiro. As unidades seguem interditadas desde o dia 21, quando um incêndio atingiu o primeiro piso do centro comercial, situado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste. A medida visa garantir a segurança e conforto dos assistidos e dos servidores públicos.

No shopping funcionam o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), quatro Defensorias de Família e três Defensorias do Juizado Especial. O atendimento está sendo realizado de maneira virtual, via aplicativo Telegram. Vale lembrar que essas unidades são para atendimento de processos já em andamento.

No caso específico de mulheres que procurarem o Nudem para agendar um novo atendimento, estas devem enviar mensagem, pelo Telegram, para o número (92) 98417-3249, de segunda a sexta, de 8h às 14h.

A DPE-AM promove a defesa dos direitos humanos, direitos individuais e coletivos e de grupos em situação vulnerável. Para agendar um novo um atendimento, acesse: defensoria.am.def.br

CONTATO DAS UNIDADES

Confira a lista de unidades da DPE que funcionam no shopping Cidade Leste (e os telefones para contato via Telegram):

Nudem – Núcleo de Defesa da Mulher: (92) 98417-3249

13ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família: (92) 98437-1122

14ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família: (92) 98437-3521

15ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família: (92) 98452-6388

16ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família: (92) 98437-6831

6ª Defensoria Pública de 1ª Instância do Juizado Especial: (92) 98408-6462

7ª Defensoria Pública de 1ª Instância do Juizado Especial: (92) 98131-8017

8ª Defensoria Pública de 1ª Instância do Juizado Especial: (92) 98131-8017

PASSO A PASSO PARA INSTALAR O TELEGRAM:

