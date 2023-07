Unidade itinerante do Sinetram realiza emissão do Cartão Passa Fácil na zona leste de Manaus

Manaus/AM - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), vai realizar na próxima semana, no bairro Jorge Teixeira, a emissão gratuita da 1° via do cartão Passa Fácil para a população.

A ação vai acontecer na terça-feira (18) e quarta-feira (19), na unidade do Nova Era da avenida Autaz Mirim, das 8h às 18h. Os interessados devem apresentar RG e CPF originais.

A emissão do cartão é gratuita, mas no caso da segunda via, a orientação é que o usuário retire diretamente na sede do Sinetram, na avenida Constantino Nery, já que é necessário fazer a migração dos créditos da carteira anterior.

Segundo o supervisor comercial do Sinetram, Dennis Pereira, a ação, tem como objetivo facilitar e ampliar o acesso da população aos serviços do sindicato.