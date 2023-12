Unidade de saúde suspende atendimento na zona sul de Manaus

De 18 a 22/12, os equipamentos e mobiliário da USF serão transferidos para a sede do Conselho Comunitário do Bairro de Educandos, situada na mesma área da unidade, que vai prestar atendimentos de forma temporária, a partir do dia 26/12, até que a revitalização da Megumo Kado seja concluída.

Manaus/AM - A Unidade de Saúde da Família (USF) Megumo Kado, localizada na rua Manoel Urbano, s/n°, no bairro Educandos, na zona Sul de Manaus, suspendeu os atendimentos no estabelecimento de saúde, devido a uma reforma geral.

