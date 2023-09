Unidade de Saúde Geraldo Magela é reinaugurada em Manaus

Nas obras de reforma e adequação da unidade foram aplicados aproximadamente 1,4 milhão de reais, entre recursos do tesouro municipal e do Ministério da Saúde.

Entre as melhorias promovidas no local estão a construção de rampas, inserção de salas de lavagem e esterilização e de consultórios farmacêutico e odontológico, adequação da recepção, redistribuição de ambientes para melhoria do fluxo, revisão das instalações elétrica, hidrossanitária e lógica, e, ainda, troca da cobertura e pintura geral.

A unidade passou por obras de reforma e adequação e reabre para o atendimento com ambientes reestruturados e projetados para oferecer mais conforto e maior segurança a servidores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), como destacou David Almeida.

