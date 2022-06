Unicef doa equipamentos para exames oculares e auditivos para crianças de Manaus

Manaus/AM - A Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) doou 32 aparelhos que permitem a identificação de alterações na região ocular (oftalmoscópios) e no ouvido (ostocópios) para serem utilizados no atendimento a crianças nas unidades de saúde da rede de Atenção Primária de Manaus. A doação dos equipamentos foi realizada nesta segunda-feira (06), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

O titular da Semsa, Djalma Coelho, agradeceu o apoio recebido do órgão e reafirmou que a gestão David Almeida abraça as parcerias que têm a proposta de melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços de saúde do município.

“Agradecemos ao Unicef pela doação. Esses aparelhos terão um bom uso pelos pediatras que fazem acompanhamento de bebês e nos apoiarão para melhorarmos cada vez mais a qualidade da assistência. Abraçamos esse esforço, que tem por objetivo garantir a atenção integral às crianças. É uma parceria que nos fortalece”, salientou.

A consultora de Saúde e Nutrição do Unicef no escritório de Manaus, Neidiana Ribeiro, e o diretor regional da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), Luiz Ferreira, ao realizarem a entrega oficial dos aparelhos (16 oftalmoscópios e 16 ostocópios), destacaram a importância do esforço interinstitucional para fortalecer a Atenção Primária.

“O Unicef tem essa parceria com a Semsa e nossa proposta é pensar em conjunto as soluções para as necessidades da população, para que tenhamos um atendimento humanizado e integrado à saúde das crianças do município de Manaus. Essa doação nos aproxima dessa atenção e cuidado da saúde das crianças, que são assistidas pela Atenção Primária de Manaus”, acrescentou.

Para o representante da Adra, instituição de caráter humanitário que atuou como facilitadora no processo de concessão dos materiais, as parcerias são importantes para contribuir para o atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

“Nossa instituição é parceira do Unicef apoiando o monitoramento da saúde e nutrição de imigrantes refugiados e estamos muito felizes em apoiar o trabalho das unidades básicas de saúde”, frisou.

A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo; a diretora do Departamento de Atenção Primária (DAP), Sonja Ale Farias; a chefe do Núcleo de Saúde de Grupos Especiais (Nusge); Wanja Dias Leal; e a técnica do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente, Ivone Amazonas; também participaram da recepção dos equipamentos, que são utilizados para identificar problemas oculares e alterações, infecções e lesões no ouvido, respectivamente.