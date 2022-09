'Um povo que não quer saber de aborto, nem ideologia de gênero', diz Bolsonaro em comício em Manaus

Bolsonaro também falou sobre ser contra a legalização das drogas e voltou a citar o tema sobre "aborto". "Do lado de lá tem uma pessoa que diz que vai legalizar o aborto, do lado de cá tem uma pessoa que diz que respeita a vida desde a sua concepção".

Em discurso, ele falou sobre defender a família. "Eu tenho certeza que eu serei eleito com o apoio de vocês no 1º turno", afirmou. "Esse povo continuará feliz, continuará trabalhando. Um povo que ama a família, um povo que não quer saber de aborto, não quer saber de ideologia de gênero. Um povo que é família e que é cristão", afirmou.

Manaus/AM - Durante comício nesta quinta-feira (22) no Espaço Via Torres, em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, falou sobre seu governo e o apoio do povo do Amazonas, que segundo ele "não quer saber de aborto, nem ideologia de gênero".

